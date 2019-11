Grote vondst van gemummificeerde dieren in Egypte: katten, vogels en mogelijk ook leeuwenwelpjes

De opmerkelijke vondst werd gedaan in Saqqara, een bekende necropolis uit het Oude Egypte. De Egyptische overheid hield zaterdag een persconferentie om toelichting te geven, vooral over de vijf katachtigen die er werden aangetroffen.



De onderzoekers suggereren dat het gaat om leeuwenwelpjes van acht maanden oud. Als dat bevestigd wordt, "is het de eerste keer dat in Egypte intacte gemummificeerde leeuwenwelpjes ontdekt zijn", aldus Mostafa Waziri, topman van de Hoge Raad van Antiquiteiten. Tot nu zijn enkel skeletten van leeuwen gevonden. De leeuwenwelpjes zouden in de 7e eeuw voor Christus begraven zijn.