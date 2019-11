Jarenlange celstraf voor Britse schattenjagers omdat ze historische vondst voor zich hielden

De munten waren volgens experts meer dan 1.100 jaar oud en droegen inscripties van koning Alfred De Grote, een belangrijk figuur in de ontstaangeschiedenis van Engeland en Groot-Brittannië. Hij was een Angelsaksische vorst die tussen 871 en 899 regeerde als koning van Wessex. Alfred verenigde meerdere Angelsaksische vorstendommen in het zuiden van Engeland en won zo de strijd tegen de aanvallen van Denen en de Noren uit het oosten en het noordwesten. Hij noemde zichzelf de eerste koning van de Angelsaksen.



Volgens de aanklagers was de vondst zeker 3 miljoen Britse pond (ongeveer 3,5 miljoen euro, red) waard en had ze een immense archeologische, historische en academische waarde. "De schat is een verzameling van nationaal belang, daterend van het eigenste moment dat Engeland zich aan het vormen was, één natie begon te vormen met één identiteit, volgens de visie van Alfred De Grote", zegt openbaar aanklager Kevin Hartegy.

Volgens experts had de vondst meer inzichten kunnen bieden in een cruciale periode in de ontstaansgeschiedenis van Engeland. Maar dat is nu niet meer mogelijk, want "die schat is nu verloren voor de geschiedenis", aldus Hartegy. De politie heeft eerder een oproep gedaan aan kopers om hun deel terug te geven, maar het is de vraag of daar nog op gereageerd zal worden.

(tekst gaat verder onder de foto)