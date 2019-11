Caritas geschrapt als goed doel tijdens Warmste Week na onderzoek naar Vlaamse pater

De priester is geen onbesproken figuur. In 2012 werd hij al veroordeeld voor het seksueel misbruiken van twee minderjarige jongens. Hij mocht niet meer in contact komen met kinderen maar desondanks werd hij door zijn orde toch uitgestuurd naar de Centraal-Afrikaanse Republiek, waar hij voor Caritas Centreafrique aan de slag ging.

Caritas België zou niet op de hoogte zijn geweest van de feiten maar toch wordt de hulporganisatie nu geschrapt als goed doel tijdens de Warmste Week. "Omdat er nog te veel onduidelijkheid is", zegt Gerrit Rauws van de Koning Boudewijnstichting, die de Warmste Week mee organiseert.

"We spreken ons niet uit over de concrete betrokkenheid van Caritas België in deze zaak maar er zijn op dit moment nog veel vragen, ook bij de actievoerders van de Warmste Week", vertelt Rauws. "De Warmste Week is zo dichtbij dat we denken dat het op korte termijn niet mogelijk zal zijn om daarover voldoende helderheid en duidelijkheid te hebben."

De inzamelacties die al waren opgestart voor Caritas zijn intussen ook stopgezet. De hulporganisatie zelf wil voorlopig niet meer reageren.