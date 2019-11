Chinezen voerden massaal cyberaanvallen uit op Belgische handelsmissie: "135 aanvallen per uur"

"De aanvallen werden uitgevoerd met robots, dat is op zich geen abnormale techniek. We hadden wel niet zo veel aanvallen verwacht, en zeker niet de eerste dagen", vertelt Geert Baudewijns in "De Ochtend" op Radio 1.

Baudewijns heeft een aantal deelnemers van de missie onder zijn klanten. Hij adviseert ook de overheid inzake cybersecurity. "We wisten dat we aangevallen zouden worden, de enige vraag was hoe ver ze zouden gaan, dat was heel opmerkelijk", aldus Baudewijns. "De aanvallen (van China) die we krijgen in ons land, zijn beperkt."