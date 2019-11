In "De afspraak op vrijdag" hebben Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD), journalist Rik Van Cauwelaert (De Tijd) en politicoloog Fouad Gandoul (ACV) het over de naweeën van de brand in Bilzen, de voorzittersverkiezingen bij CD&V en Open VLD en de ethische kwesties die het federale parlement wil behandelen. Beluister hier de podcast.