Hevige overstromingen in Zuid-Frankrijk: twee mensen vermist en "situatie gaat nog verslechteren"

Aan de Côte d'Azur zijn door het noodweer twee mensen vermist, twee anderen zijn gewond geraakt. Onder de vermisten is een 77-jarige man. Honderden huizen zijn ondergelopen en 4.000 gezinnen zitten zonder elektriciteit. In steden als Hyères en Fréjus zijn honderden mensen geëvacueerd.



Veel wegen zijn afgesneden door overstromingen. De belangrijke A8-autosnelweg langs de kust is dicht tussen Fréjus en Cagnes-sur-Mer. Ook het treinverkeer ondervindt hinder en op de internationale luchthaven van Nice werden alle vluchten opgeschort. In de loop van de avond kon het vliegverkeer weer worden hervat.