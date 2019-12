Waarom kiezen jongeren voor radicaal andere levensstijl om milieu te redden? YouTube-reeks "Labels" zoekt het uit

Voor Tijl (26) en Emilia (23) is het devies: het klimaat redden, begint bij jezelf. Het jonge koppel woont in een zelf gebouwd tiny house in een bos aan de rand van Leuven. Het huis van 24 vierkante meter heeft interieurarchitect in opleiding Tijl zelf gebouwd. Hun ecologische voetafdruk houden ze radicaal klein. Plastic is in hun huis niet te vinden, ze eten uitsluitend bio en verafschuwen alles wat niet duurzaam is.

Tijl verslindt boeken over de slechte staat van onze planeet en hoe we het tij kunnen doen keren. Dat is nog niet voor onmiddellijk. Daar zijn ze zich zeer bewust van. Zo bewust dat het jonge koppel vandaag bang is om kinderen op de wereld te zetten.

Siel (21) woont in een klein appartement in Gent. Haar grote voorbeeld is Greta Thunberg. Ze leeft zo zuinig mogelijk. Ze mijdt verpakkingen, maakt haar eigen tandpasta en shampoo en houdt in haar eentje haar buurt proper door wekelijks zwerfafval op te ruimen.