Nieuw verkeersbord waarschuwt voor het blokkeren van een spooroverweg

"Het huidige proefproject aan deze overwegen zal door ons worden geanalyseerd", klinkt het bij Infrabel. Verkeersinstituut Vias zal ook het gedrag van de weggebruikers aan een aantal overwegen in kwestie evalueren. Nadien bekijkt Infrabel "of het opportuun is om in een tweede fase en op termijn eventueel nog andere overwegen hiermee uit te rusten".



In de eerste tien maanden van het jaar waren er 37 ongevallen aan overwegen in heel het land: 24 op het publieke spoornet en 13 in de havens. Bij die ongevallen lieten zes mensen het leven en raakten zeven anderen zwaargewond. Een jaar eerder waren er na tien maanden 32 ongevallen (negen in de havens) met in totaal zeven doden en drie zwaargewonden.

Bekijk hieronder een animatie die Infrabel gemaakt heeft: