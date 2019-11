Onderzoeker proeft van aardbeien uit onderzeese serre: "Heel lekker en zoet"

Het gaat om watercultuur, er komt geen aarde aan te pas. En op die geringe diepte hebben de planten nog voldoende licht. Naar verluidt kiemen sommige soorten zelfs in 36 uur tijd, dat is twee keer zo snel als in de grond. Bovendien is alles vrij van pesticiden.

Het systeem kan een oplossing bieden voor streken waar weinig landbouwgrond voorhanden is. En het experiment lijkt ook te lukken, te oordelen naar de proefondervindelijke test van de projectleider, zoals te zien is in de beelden.