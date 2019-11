De komiek Sacha Baron Cohen heeft op een conferentie in New York tegen antisemitisme bijzonder hard uitgehaald naar sociale media, en de rol die ze volgens hem spelen om leugens en haat te verspreiden. Baron Cohen, u misschien beter bekend als een van zijn personages Borat, Brüno of "The Dictator", noemde onder andere Facebook, Twitter en Google samen "de grootste propagandamachine uit de geschiedenis".