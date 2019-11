Topvrouw NMBS: "De regering heeft geen visie op mobiliteit en het spoor. Het is aanmodderen in de marge"

De spoorbaas haalt in het interview ook zwaar uit naar de federale regering. De NMBS wacht al sinds 2012 op een nieuwe beheersovereenkomst. "We werken ons hier kapot, om kleine stapjes vooruit te zetten. Terwijl van mij verwacht wordt dat ik diepgaande hervormingen doe richting een modern spoorbedrijf. Het spijt me, maar in deze context kunnen NMBS en Infrabel niet meer doen dan werken in de marge. Ik verwacht dat de regering werk maakt van de mobiliteit op het spoor."

Dutordoir betreurt ook het gebrek aan investeringsplannen op lange termijn. "Nu is onze horizon 2020. Wat betekent dat? We hebben de centen om aan stations of sporen te beginnen of treinen te bestellen, maar geen idee of we na drie jaar nog het geld hebben om de werken af te krijgen."

"Ik heb voor de verkiezingen contact opgenomen met alle partijvoorzitters. Twee hebben me ontvangen. Bij de start van de formatie heb ik de politiek nog eens de hand gereikt. De ex-preformateurs zijn langs geweest bij de energiesector. De NMBS is vergeten."