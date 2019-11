De kerstperiode komt eraan, en dat is een dure tijd. De kringwinkels spelen daar op in door betaalbare kerstversiering aan te bieden en budgetvriendelijke cadeautjes voor onder de kerstboom. In Lokeren heeft de kringwinkel vanaf deze zaterdagmorgen een kerstassortiment uitgestald. De spulletjes zijn niet alleen goedkoper, je verkleint er ook de afvalberg mee.