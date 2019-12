Elektrische salariswagens en 2 kerncentrales langer open: zo halen we klimaatdoelstellingen volgens Vlaamse ingenieurs

En die energie is noodzakelijk om onze welvaart te garanderen. Tot hiertoe halen we die vooral uit fossiele brandstoffen, zoals steenkool, olie en gas. Maar door de klimaatopwarming kunnen we niet gewoon blijven voortdoen zoals we bezig zijn, zo leert ons de wetenschap. We moeten overschakelen op groene energie, energie uit zon en wind. We doen dat al, maar niet genoeg. Als we gewoon blijven voortdoen zoals we bezig zijn, dan halen we in 2050 amper de helft van de klimaatdoelstellingen die we volgens velen zouden moeten halen.



Er is dus een plan nodig om ons comfort te garanderen en toch te voldoen aan de klimaatnormen. En dus hebben de ingenieurs van IE-net zich aan zo'n plan gewaagd. Dat omvat zes strategische aanbevelingen voor politici en beleidsmakers.