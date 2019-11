Op zoek naar cadeaus voor de feestdagen? In de Verenigde Staten ligt er wel eens een wapen onder de kerstboom. Aan een pistool geraken is er dan ook even makkelijk als een fles drank kopen en dan loopt het wel eens fout. Denk maar aan de berichten over dodelijke schietpartijen of over kleuters die al spelend per ongeluk hun vriendje doodschieten. En toch houden veel Amerikanen vast aan hun wapen. Reporter Maurice Lede wil weten hoe dat komt en reist naar Ohio.