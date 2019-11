Amerikaanse vrouw gered van partnergeweld na vals pizzatelefoontje

Het telefoontje kwam binnen bij de hulpdiensten in het stadje Oregon, in de Amerikaanse staat Ohio. Een jonge vrouw die haar naam niet noemde, vroeg om een pizza. Op het moment van het telefoontje werd haar moeder aangevallen.

De operator antwoordde dat ze een verkeerd nummer gebeld had, maar toen besefte hij wat er aan de hand was. Hij vroeg het adres, of er medische hulp nodig was, en of de dader nog aanwezig was. Het meisje kon door haar antwoorden de nodige informatie geven.

Een transcriptie van het telefoongesprek:

Hulpdiensten: Oregon 911

Beller: I would like to order a pizza. (Ik zou graag een pizza bestellen)

Hulpdiensten: You called 911 to order a pizza? (Je belt de hulpdiensten voor een pizza?)

Beller: Uh, yeah. (Euh, ja.)

(vrouw geeft het adres)

Hulpdiensten: This is the wrong number to call for a pizza... (Dit is niet het juiste nummer om een pizza te bestellen)

Beller: No, no, no. You're not understanding. (Nee, nee, nee. Je begrijpt het niet)

Hulpdiensten: I'm getting you now. Is the other guy still there? (Nu begrijp ik je. Is die andere man nog steeds daar?)

Beller: Yep, I need a large pizza. (Ja, ik heb een grote pizza nodig)

Hulpdiensten: All right. How about medical, do you need medical? (Ok. Heb je ook medische hulp nodig?)

Beller: No. With pepperoni. (Nee. Met salami.)

Het idee van het pizzatelefoontje in noodsituaties komt van een Noorse vrouwenrechtenorganisatie. Ze voerde in 2010 een campagne om het idee te verspreiden. Sindsdien ging het via het sociale platform Reddit rond, en het duikt soms op in Facebookposts. Gelukkig hadden de beller én de operator het ook al gezien.

Toch waarschuwen Amerikaanse hulpdiensten dat niet iedere operator op de hoogte is van het trucje.