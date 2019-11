Waarom willen de Chinezen onze handelsmissie hacken? En moet u als toerist voorzorgen nemen? 5 vragen en 5 antwoorden

Een eerste tip van Tom Van de Weghe is om al je eigen toestellen zo veel mogelijk thuis te laten. Je kan desnoods in China zelf een nieuw toestel kopen, wat vrij goedkoop is en meestal van goede kwaliteit. Gebruik ook zo weinig mogelijk lokale netwerken en Chinese applicaties, raadt hij aan. Alle gegevens die je via Chinese apps doorgeeft, kunnen doorgespeeld worden naar de Chinese overheid. "We mogen zeker niet naïef zijn", besluit Van de Weghe, "onze data zijn China erg gegeerd. Als we dat op voorhand beseffen, dan kunnen we ons ertegen wapenen."



Bekijk de uitleg van Tom Van de Weghe in "Het Journaal":