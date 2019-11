Wetenschap is meer dan STEM: belang van historisch inzicht, culturele vorming en kritische reflectie groter dan ooit

Bovendien zien we in de praktijk vooral een focus op techniek en ingenieurswetenschappen. Deze aanpak lijkt evenmin een open geest te vertegenwoordigen, door vooral technische oplossingen, directe toepasbaarheid en economische valorisatie van wetenschap centraal te stellen. “Wetenschap wordt in dit discours vaak ten onrechte herleid tot het technologisch oplossen van acute problemen”, zo schreef bioloog Hans Van Dyck al in MO*.

Als we daarnaast vaststellen dat onze maatschappij steeds vaker wordt bepaald door een gepolariseerd debat, zien we dat het belang van historisch inzicht, culturele vorming en kritische reflectie vandaag groter is dan ooit. Doordachte formulering van ideeën, kritisch gebruik van bronnen en aftoetsen aan achtergrondkennis zijn van essentieel belang in elke vorming. En terwijl we ons blindstaren op het belang van digitale en technologische geletterdheid, dreigen we geletterdheid en gecijferdheid tout court te vergeten.