Zes weken na medicijn van 1,9 miljoen euro: "Baby Pia kan al rollen en haar vingertjes bewegen"

De ziekte van Pia - ze is intussen 10 maanden oud -is ongeneeslijk en ondanks dit medicijn zal het meisje er in zekere mate een blijvende beperking aan overhouden. "Van het geld dat overblijft, willen we nog een beperkt stukje achter de hand houden. Pia zal ook in haar verdere leven nog extra hulp nodig hebben en we willen niet ieder jaar een benefiet moeten organiseren. Maar al het ingezamelde geld staat op de rekening van de vzw TeamPia dus we gaan elke uitgave goed moeten verantwoorden. We gaan er zeker geen persoonlijke spullen mee kopen of Pia daar later mee laten studeren", aldus mama Ellen.