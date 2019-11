Zuhal Demir: "Als we minder slachtoffers van seksueel geweld willen, moeten we inzetten op dadertherapie"

Demir benadrukt ook het belang om niet alleen naar de slachtoffers, maar ook naar de daders te kijken. "Wie zijn die daders? Waarom hebben ze de feiten gepleegd? Wat is het risico dat ze zullen hervallen? Om dat te weten moet je echt een grondige risico-analyse doen. Dat moeten we in de toekomst doen bij élke zedendeliquent. Op basis van zo'n analyse kan je de nodige daderbegeleiding voorzien. Want we weten allemaal dat die mensen ooit terug vrijkomen. En dan wil je toch niet dat ze terug slachtoffers maken. Dus we moeten zowel binnen als buiten de gevangenissen inzetten op daderbegeleiding. Landen die hier al jaren mee bezig zijn, zoals Nederland of Scandinavische landen, hebben veel lagere recidivecijfers. Daar mogen we echt niet blind voor zijn. Als we echt willen werk maken van minder slachtoffers, moeten we veel meer inzetten op daderbegeleiding."