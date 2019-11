Een iconische plek in Wallonië staat letterlijk en figuurlijk op de helling. Bij de citadel van Namen is zaterdag een aardverschuiving geweest. Enkele huizen beneden zijn ontruimd. De inwoners spreken van instabiliteit van de bodem, die mogelijk veroorzaakt is door graafwerkzaamheden aan een appartmentsblok. Volgens de burgemeester kunnen zich nog meer verzakkingen voordoen.