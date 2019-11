Tienduizend deelnemers aan betoging tegen geweld tegen vrouwen in Brussel

Met een massale kreet van woede is aan het Europakruispunt in Brussel het startschot gegeven van een betoging tegen geweld tegen vrouwen, in het kader van de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen op maandag. De oproep kwam van het platform Mirabal, dat een honderdtal organisaties uit het middenveld verenigt. De organisaties vragen een meer efficiënte aanpak van alle vormen van geweld op vrouwen.

