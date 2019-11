Op bijna drie kwart van de muziekevenementen staat de muziek te luid: "Verplicht oordopjes"

Oordopjes zouden beter verplicht worden, vindt hij. "Als op elk festival het verplicht is voor alle werknemers vanaf 85 decibel om gehoorbescherming te dragen, waarom dan niet voor de 100.000 mensen die op de grasweide staan? Waarom mogen zij slechthorend worden, en werknemers op hetzelfde grasplein niet?", aldus de professor. Maar is het niet gek om met z'n allen oordopjes te dragen, kunnen we de muziek niet gewoon stiller zetten? "We mogen niet vergeten dat als je met 100.000 mensen op een grasplein staat, het geluidsniveau verhoogd moet worden om de muziek hoorbaar te maken voor iedereen, waardoor het per definitie onveilig wordt", zegt Vinck.

