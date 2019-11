"Birdsong" van Hendrik Willemyns gaat na bioscoop en theater nu ook op streaming

"Birdsong" is een film, maar wel een die ook langs theaterzalen reist. Maker Hendrik Willemyns (van de band Arsenal) begeleidt het verhaal met live muziek waarbij Paulien Matheus zingt. Het verhaal gaat over een Japanse vrouw die ervan droomt om een liedjeswedstrijd te winnen. Willemyn wou de film niet alleen via bioscoop verspreiden, met livemuziek wil hij zoveel mogelijk mensen bereiken. En nu heeft hij ook de aandacht weten te trekken van de Amerikaanse productiegigant HBO.