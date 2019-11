Child Focus excuseert zich voor schokkende campagne: "Betreuren dat slachtoffers van misbruik opnieuw pijn lijden"

Het filmpje was bewust hard en schokkend, maar sommige slachtoffers van kindermisbruik namen er aanstoot aan. "Wellicht hebben we het leed dat we een aantal slachtoffers hebben aangedaan onderschat. De campagne is gemaakt in samenspraak met enkele slachtoffers, en op onze website wordt het goed gekaderd. Maar goed, er zijn een aantal slachtoffers die hier heel erg van afzien. Aan hen kunnen we alleen maar zeggen: het spijt ons."

