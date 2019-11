De Foyer #11: over euthanasie bij dementie, de paars-groene coalitie en het 'duivelskoppel'

Het wetsvoorstel van Open VLD dat mensen met dementie recht wil geven op euthanasie lokte deze week veel reactie uit. Inez Van den Bril kreeg enkele jaren geleden de diagnose van dementie en vertelt hoe ze daarmee omgaat.



Rond het wetsvoorstel over de uitbreiding van de euthanasiewetgeving is in het parlement een alternatieve paars-groene meerderheid gevormd. Dat gebeurde daarvoor ook al met de uitbreiding van de abortustermijn van 12 naar 18 weken. De zogenaamde ethische kwesties staan dus weer volop in de belangstelling. Een pittig debat tussen Katja Gabriëls (Open VLD) en Servais Verherstraeten (CD&V) was het resultaat.