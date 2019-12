Met een papierslag valt bijna niets meer te verdienen: de markt voor oud papier zit in een diepe crisis

"Waar er vroeger zo'n 30 miljoen ton werd uitgevoerd naar het Verre Oosten is dat nu nog amper 10 miljoen ton", zegt Jan Vermoesen van Coberec, de sectororganisatie van bedrijven die oud papier verwerken. "Dat creëert dus een overaanbod wat de prijs de laatste jaren heeft doen dalen met 80 euro per ton. Dit betekent dat de bedrijven die instaan om het oud papier te verzamelen en te verwerken, niet meer in staat zijn om te betalen voor papier dat ze ophalen. De prijs die de bedrijven krijgen van de papierfabrikanten is nog wel positief, maar niet meer voldoende om de kosten van inzameling, verwerking en levering aan de papierfabriek, te dekken. Daardoor is het dus mogelijk dat wij moeten laten bijbetalen voor het ingezamelde papier."

België produceert jaarlijks ongeveer 1,7 miljoen ton oud papier. Dankzij de goed werkende inzamelsystemen in ons land is dat papier van goede kwaliteit en voldoet het aan strenge internationale normen. Toch is afzet een probleem geworden.

Dat zegt ook Jan Cardon van het Brusselse papierrecyclagebedrijf Filpap: “Plots worden er zeer hoge eisen gesteld voor oud papier. Veel hoger dan normaal gebruikelijk is.”

Cardon zegt ook dat het systeem van recyclage alleen duurzaam kan zijn als elke schakel in het proces een zekere marge kan nemen, dus ook de ophaler. “Nu dreigt het systeem fout te lopen.” Hij zegt wel dat we in België nog altijd een hoge kwaliteit van oud papier hebben, omdat papier hier apart wordt opgehaald.

