Beluister hier het "Het allerlaatste liedje" van Samson en Gert

Het allerlaatste liedje van Samson en Gert is vanaf nu te beluisteren. Het heet ook -heel toepasselijk- "Het allerlaatste liedje". Een videoclip is er nog niet bij, maar "Het Journaal" was deze maand bij de opnames, en die reportage kan u hieronder herbekijken. In april werd bekendgemaakt dat Gert Verhulst na december van dit jaar niet meer zal optreden als het personage Gert. De jubileumshows rond 30 jaar "Samson en Gert" worden zo ook een afscheid.