Iman, de laatste Sumatraanse neushoorn in Maleisië, is gestorven

Iman woonde sinds 2014 in een natuurreservaat op het Maleisische deel van het eiland Borneo. Ze sukkelde al lang met haar gezondheid en leed aan baarmoederkanker. Gisteren is ze overleden. Het was een natuurlijke dood, zeggen de autoriteiten.

"De onmiddellijke doodsoorzaak is shock", zegt Christina Liew, minister van Toerisme, Cultuur en Milieu van Sabah, het noordelijke deel van Borneo dat tot Maleisië behoort. "Iman kreeg de beste zorg en aandacht sinds ze hier in maart 2014 ondergebracht werd, tot aan het moment van haar dood. We wisten dat dit moment er vroeg of laat zat aan te komen, maar toch zijn we erg bedroefd door dit nieuws."

Met de dood van Iman is de Sumatraanse neushoorn in Maleisië nu officieel uitgestorven. Het laatste mannetje, Tam, overleed in mei van dit jaar. Een ander vrouwtje stierf in 2017. Pogingen om de dieren zich te laten voortplanten, leverden niets op. Zowel van Iman als van de twee andere dieren zijn wel ei- en zaadcellen afgenomen met het oog op een mogelijke kunstmatige voortplanting in de toekomst.