Oprichter van FAST over arrestatie crimineel duo Lacote-Van Acker: "Geduldig zijn is onze redding geweest"

Het dossier van Lacote en Van Acker lag al jaren op hun bureau, "we stonden ermee op en we gingen ermee slapen", zegt Van Steenbrugge. "Het is een heel beklijvende zaak, je kan er een film over schrijven. Lacote als een van de zwaarste oplichters wereldwijd, zijn speciale ontsnapping uit een zwaarbewaakte gevangenis in Johannesburg in Zuid-Afrika, met"de hulp van Van Acker."

FAST wist al jaren dat het moordenaarskoppel zich in Ivoorkust bevond. "Maar het was niet makkelijk om actie te ondernemen. Ivoorkust is een land dat je weinig kent. Er bestaan ook weinig verdragen voor uitlevering mee. We moesten heel geduldig zijn, we wilden ook niet dat ze een signaal zouden krijgen dat wij hen in het vizier hadden. Dat was onze grootste vrees. Maar geduldig zijn, dat is onze redding geweest."