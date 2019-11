Menselijke resten gevonden in Straatsburgdok in Antwerpen

Lichaamsdeel

Een getuige zag zondag een deel van een lichaam drijven in het Straatsburgdok in Antwerpen. De brandweer kon de menselijke resten uit het water halen. De politie wilde niet kwijt om wat het precies ging en in welke staat het was. De scheepvaartpolitie heeft nog een korte zoekactie gehouden in het dok, maar die moest al snel stopgezet worden omdat het te donker en te mistig was.

Vermiste Antwerpsupporter

Het Straatsburgdok ligt niet ver van het Sportpaleis waar tien dagen geleden nog gezocht werd naar een vermiste Antwerpsupporter. Die verdween twee weken geleden en werd het laatst gezien bij het metrostation bij het Sportpaleis. Maar of de gevonden resten van de vermiste zijn is nog niet duidelijk, zegt Willem Migom van de Antwerpse lokale politie: "Het parket heeft een wetsdokter aangesteld en die zal maandag de lichaamsresten onderzoeken en proberen te identificeren." De politie zal ook overleggen met de Cel Vermiste Personen of het zin heeft om nog een zoekactie te doen in of rond het Straatsburgdok.