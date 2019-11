Miljardair Bloomberg kandidaat-president in de VS, correspondent Björn Soenens: "Vooral slecht nieuws voor Joe Biden"

Bloomberg was van 2002 tot 2013 burgemeester van New York. "Echt populair is hij nooit geweest, maar in New York was hij wel graag gezien, al is de ongelijkheid onder zijn bewind wel fors toegenomen. New York werd een stad van aanzien en veel rijke mensen", legt Soenens uit.



Aan geld geen gebrek. Bloomberg is een miljardair. Hij zal naar eigen zeggen geen geld aannemen van donoren en zelf zijn campagne financieren. Zo gaat hij onder meer 20 miljoen dollar van zijn eigen geld investeren in tv-advertenties.