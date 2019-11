In de regio Ligurië is een deel van een viaduct door een aardverschuiving weggeslagen. Het is nog niet duidelijk of daarbij ook slachtoffers zijn gevallen. Ligurië is ook de regio waar vorig jaar een brug instortte. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven.



Verder naar het noorden, in de Aosta-vallei, tegen de Zwitserse grens zijn 500 mensen geëvacueerd. Door een lawine zijn duizenden mensen geïsoleerd omdat sommige wegen geblokkeerd zijn. Het risico op lawines is ook nog niet geweken.