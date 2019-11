Noodweer in het zuidoosten van Frankrijk: dodental opgelopen tot 4

In de Var en Alpes-Maritimes is code rood voor regen en overstromingen intussen ingetrokken, nu is code oranje van kracht. In Alpes-Maritimes geldt bovendien nu ook code oranje voor lawines.

"Het water trekt zich overal terug, maar de situatie is verre van normaal", zegt Var-prefect Videlaine. "De schade is hoe dan ook aanzienlijk." Ook in de naburige departementen Gard en Bouches-du-Rhône geldt code oranje voor overstromingen, net als in het meer centraal gelegen departement Puy-de Dôme.



Opmerkelijk: in een maand tijd is het zuidoosten van Frankrijk al drie keer getroffen door noodweer met enorme regenval. "We hebben zelfs een kleine aardbeving gehad", zegt Renout.

Bekijk de Journaalreportage van gisteravond over het noodweer in Frankrijk: