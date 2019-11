Paus roept in Japan op tot een wereld zonder kernwapens: "Atoombommen zijn niet het antwoord op onze problemen"

De 82-jarige paus, die zaterdag begon aan een vierdaagse rondreis in Japan, gaf in het Atomic Bomb Hypocenter Park in Nagasaki een speech over kernwapens. "De mens heeft een diep verlangen naar veiligheid, vrede en stabiliteit. Atoombommen en andere massavernietigingswapens zijn niet het antwoord op dat verlangen. Sterker nog, ze belemmeren het juist", aldus paus Franciscus.

"Het bezit van kernwapens is pervers en onverdedigbaar", klonk het duidelijk. "Kernwapens zijn niet geschikt om de hedendaagse veiligheidsproblemen op te lossen." Het is volgens de paus beschamend dat er "miljoenen worden verspild aan het maken, verbeteren en onderhouden van steeds meer vernietigende wapens, terwijl er miljoenen kinderen en gezinnen in onmenselijke condities leven".

(tekst gaat voort onder de beelden)