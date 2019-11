President Tshisekedi: "Kunstschatten in AfricaMuseum in Tervuren op termijn terug naar Congo"

Het AfricaMuseum in Tervuren ging eind vorig jaar na een grondige verbouwing opnieuw open. In de aanloop naar die opening vroegen experts de teruggave van kunstvoorwerpen aan Congo. Volgens hen zouden er zich 120.000 stukken van Afrikaanse origine in het AfricaMuseum bevinden.

Directeur Guido Gryseels zei toen dat hij ervoor openstaat om rond de tafel te gaan zitten en stukken terug te geven als zich een legitieme eigenaar aanbiedt. Voor hem was en is dat het nieuwe museum voor nationaal erfgoed in Congo, dat op dat moment nog niet geopend was. "Dat is onze gesprekspartner, we hebben daar al contacten gelegd", zei Gryseels toen.

De vroegere Congolese president Joseph Kabila had ook al gezegd dat kunstobjecten uit het AfricaMuseum moeten terugkeren naar Congo, maar er is tot nu toe geen officieel verzoek voor ingediend.