Na maandenlange protesten in Hongkong: oppositiepartijen boeken monsterscore bij lokale verkiezingen

Hongkong is een vroegere Britse kolonie, die in 1997 terug onder Chinese controle kwam. Er heerst een systeem van "een land, twee systemen", waarbij er in Hongkong meer vrijheden zijn dan in China. Het protest begon als reactie op een nieuwe wet, die het makkelijker zou maken om Hongkongers uit te leveren aan China. Die wet is al weer ingetrokken, maar het protest is niet gaan liggen. De betogers willen meer democratie en klagen politiegeweld tijdens de demonstraties aan.

