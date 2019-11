"Stabat Mater" van Pergolesi voor de vijfde keer op 1 in Klara Top 100

Het traditionele novemberse Klara Top 100-weekend is geëindigd zonder verrassingen. Net als de vier vorige jaren staat het "Stabat Mater" van Giovanni Battista Pergolesi op één. Pergolesi, de Italiaanse componist die in 1736 op zijn 26e overleed aan tbc.

De tweede plaats is voor "Spiegel im Spiegel" van de nog levende Estse toondichter Arvo Pärt. Die is er nog nooit in geslaagd om de eerste plaats te bereiken. Ook vorig jaar strandde Pärt op twee.

De derde plaats is voor Ludwig van Beethoven en zijn Zesde Symfonie, de Pastorale, vorig jaar vierde in de Klara Top 100. Beethoven rukt dus een plekje op. Misschien heeft dat met zijn komende verjaardag te maken: in 2020 is hij 250 jaar geleden geboren.