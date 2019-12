Vlaams minister Crevits maakt 20 miljoen euro per jaar vrij om bedrijven beter te wapenen tegen hacking

In het voorjaar 2020 komt er ook een website met tips & tricks, handleidingen, voorbeelden en filmpjes over hoe je kan omgaan met cyberveiligheid. De website moet ook een werkinstrument worden voor ondernemers. VLAIO zal ook gespecialiseerde dienstverleners inzake digitalisering en cybersecurity aanstellen. Deze dienstverleners zullen de opdracht krijgen om rechtstreeks bedrijven te informeren, adviseren, begeleiden en coachen.



In totaal wordt er voorzien in 20 miljoen euro voor cybersecurity per jaar. Daarbij horen ook de extra middelen om de kennis rond cyberbeveiliging bij bedrijven te verhogen. 9 miljoen euro daarvan zal jaarlijks kunnen ingezet worden voor de ondersteuning van bedrijven. Dat gaat dan over onderzoek en kennisverspreiding.



8 miljoen euro van het totale jaarlijkse bedrag gaat naar basisonderzoek aan de universiteiten, onder meer met het oog op de ontwikkeling van technologische bouwblokken om veilige communicatie te verzekeren. Concreet gaat dat over software- en applicatiebeveiliging en beveiliging van digitale platformen.