Vlamingen bij overstromingen in Zuid-Frankrijk: "Hier vormen zich spontaan watervallen en rivieren"

"Langs de grote rotsen vormen zich watervallen, het water komt dan op de weg terecht." Dat getuigt Melyssa Huyghe vanuit het zuidoosten van Frankrijk. De Vlaamse is daar voor een rally, maar die is door het noodweer in Frankrijk aangepast. In beelden die ze ons toestuurde, toont ze hoe werkelijk alles onder water staat: van wegen tot wijngaarden. Ook Stefaan Beirens, die een B&B uitbaat in Zuid-Frankrijk, getuigt over "immense waterhoeveelheden". Hij kon op tijd verhinderen dat de machinekamer van zijn zwembad door water werd overspoeld.