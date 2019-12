Open VLD moet opnieuw op zoek naar een nieuwe voorzitter. Gevestigde waarde Marino Keulen, nieuw gezicht Gwendolyn Rutten en Alexander De Croo - zoon van - nemen het tegen elkaar op. De Croo haalt het. En hij laat zich meteen gelden. De onderhandelingen over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde gaan volgens de nieuwe liberale voorzitter niet snel genoeg, hij trekt de stekker uit de federale regering.

Een drastisch besluit. Open VLD verliest de daarop volgende verkiezingen van 2010, N-VA breekt definitief door. Het worden de langste regeringsonderhandelingen ooit in ons land. Pas na ruim 540 dagen is er een nieuwe regering. Gwendolyn Rutten heeft maandenlang mee onderhandeld voor de liberalen, maar grijpt naast een ministerpost in de regering-Di Rupo.

Rutten is kwaad op haar partijvoorzitter voor die keuze, maar een paar maanden later krijgt ze van voorzitter De Croo – die minister wordt – de kans om de partij te gaan leiden. Ze wordt voorzitter, maar heeft het niet onder de markt, zeker niet in de aanloop naar de verkiezingen van 2014 met stormram N-VA.

In de campagne van 2014 komt het tot een aanvaring tussen Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten en N-VA-voorzitter Bart De Wever: