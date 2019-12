Het opmerkelijke verhaal van de Belgische dochter van de Servische oorlogsmisdadiger Arkan

Arkan was in Servië een bijzonder populaire figuur. "Ik werd in Servië onthaald als een prinses en het was heel moeilijk om alles op een rijtje te krijgen. Ik worstel al jaren met mijn identiteit en voor mij is dit boek een verwerkingsproces geweest", zegt Van Pottelsberghe.

Sofie Van Pottelsberghe is niet blind voor de oorlogsmisdaden van haar biologische vader. Het boek "Dochter van Arkan" begint ook met de beschrijving van het leven van "een van de meest gevreesde oorlogs­misdadigers die Europa na de Tweede Wereldoorlog heeft gekend".

"Ik was 15 jaar toen ik mijn vader leerde kennen. Voor mij was dat mijn vader, niet de oorlogsmisdadiger. De dood van mijn vader in 2000 was een grote schok voor mij. Er was boosheid en woede omdat er een geliefde van me afgenomen werd. Ik was heel verward en heb heel veel intens verdriet gehad."

Van Pottelsberghe heeft bewust voor een pseudoniem gekozen. Niet alleen haar biologische vader is een bijzonder omstreden figuur, ook haar stiefvaders hebben een zwaar crimineel verleden. "Ik figureer met een andere naam in het boek om mijn broer en zussen te beschermen. Uit respect voor hun verhaal en omdat zij ook veel hebben meegemaakt met hun criminele vaders en stiefvaders."

Beluister het gesprek met Sofie Van Pottelsberghe uit "De wereld vandaag" hier: