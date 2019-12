"Immo Royal": hoe u meebetaalt voor de eigendommen van de Koninklijke Schenking

Dat de overheid en dus de gemeenschap meebetalen voor de bezittingen van de Koninklijke Schenking gaat in tegen de eigen regels: "De Koninklijke Schenking is financieel volledig onafhankelijk: zij staat zelf in voor haar eigen inkomsten en uitgaven, beheert zelf haar goederen en haar personeel."

Maar de betalingen zijn wel geregeld via akkoorden en contracten. Sommige afspraken over de vraag wie de kosten draagt zijn lang geleden gemaakt. Zo beklonk een deal van premier Jean-Luc Dehaene (CD&V) in 1992 dat tot 2022 het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het onderhoud op zich neemt van 18 parken in Brussel. De Regie der Gebouwen betaalt 2 miljoen euro aan het Brussels Gewest in ruil voor het beheer van al deze publieke parken; enkele daarvan zijn eigendom van de Schenking, zoals de Koloniale tuin, het Sobieskipark en de Tuinen van de Bloemist.