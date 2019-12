Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD): "Geen tijd verliezen met staatshervorming, nadruk ligt op economie"

Vicepremier De Croo (Open VLD) was niet van oordeel dat zijn partijgenoot en Vlaams minister Bart Somers het voorbije weekend een pleidooi hield voor een paars-groene federale regering, dus zonder N-VA: “Bart Somers heeft een observatie gedaan van uitspraken van een aantal mensen van N-VA, die zegden: de Grand Canyon is tien kilometer breed, of mevrouw Demir die zei: we gaan alleen in een regering als het confederalisme op tafel ligt, of mijnheer De Roover die zei: als je aandelen paars-geel hebt, dan zou ik die zo snel mogelijk verkopen.”

Geen pleidooi voor paars-groen dus, maar volgens De Croo alleen een oproep om de prioriteiten op tafel te leggen. Voor zijn partij is dat alleszins het sociaal-economische: “Een regering die ervoor zorgt dat mensen die ondernemen, mensen die werken, mensen die gewerkt hebben, erop vooruit kunnen gaan, dat is voor ons de absolute prioriteit.” Ook het gat in de begroting, dat tegen 2024 dreigt op te lopen tot 12 miljard, moet worden aangepakt.