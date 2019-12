Allemaal Amerikaan: oog in oog met Mike Mortensen

Mike Mortensen is 47 jaar, en woont en werkt in Alaska. Hij verhuisde naar deze verre uithoek van Amerika toen hij in de twintig was, zijn ouders achterna. Hij werd op slag verliefd en ging in Eagle River wonen. Hij heeft inmiddels twee volwassen dochters.

Vijfentwintig jaar geleden vond hij een baan bij de Alaska Rubber Company, een bedrijf in Anchorage dat toelevert aan de olie-industrie. Kabels en leidingen. Hij begon als chauffeur, en een kwarteeuw later is hij algemeen directeur.

"Alaska is niet voor doetjes in de winter", zegt Mike. "De dagen zijn kort, de nachten heel lang." Hij vindt het noorderlicht op Alaska verbluffend mooi, en de sterren nergens zo helder.

"De bergen zijn enorm, de oceaan is prachtig", zegt Mike. "Er is zoveel lege ruimte om te ontdekken. Ik hou van de Alaskaanse pioniersmentaliteit. Wij zijn een soort apart op Alaska." Elke week gaat Mike sporten met een aangespoelde Belg die hij in Alaska heeft leren kennen.

Oog in oog met Mike Mortensen.

