Amerikaanse minister van Defensie ontslaat marinechef die veroordeelde elitesoldaat wilde degraderen

Het dispuut draait rond de 40-jarige Navy SEAL Eddie Gallagher. De Navy SEAL's vormen een elite-eenheid binnen de Amerikaanse marine. Gallagher moest voor de krijgsraad verschijnen omdat hij volgens collega's een IS-gevangene met een mes had vermoord in 2017 in Irak. De man werd vrijgesproken van moord, maar hij kreeg wel een celstraf van vier maanden omdat hij op foto's poseerde bij het lijk. Ook werd hij in rang teruggezet.