Bart De Wever (N-VA) boos op Bart Somers (Open VLD): "Buitengewoon dom om iemand zo in de rug te schieten"

De Wever geeft aan dat hij al 14 dagen niets meer van Open VLD heeft gehoord. "Ik was daarover niet ongerust omdat ik denk dat we daar op dezelfde lijn staan, ook de lijn van het Vlaams regeerakkoord. En dan komt er plots een georkestreerde aanval die ik erg betreur omdat dit natuurlijk een geweldig cadeau aan de PS is."

"Als meneer Magnette een signaal wilde krijgen dat hij vooral niets moet toegeven en op de goede weg is om de Vlamingen uit elkaar te spelen, dan heeft hij dat gekregen." De N-VA-voorzitter fulmineert verder. "Het is natuurlijk buitengewoon dom aan de onderhandelingstafel om iemand zo in de rug te schieten, zonder enig overleg. Het is ook niet erg correct."

Desondanks blijkt uit de woorden van De Wever dat hij op zijn zachtst gezegd niet laaiend enthousiast is over een mogelijke samenwerking met de PS. "Ik zit daar niet voor mijn plezier", zegt hij, en hij herhaalt waarvoor hij en zijn partij staan.

Toch kan het lukken met de PS, houdt hij vol. "Op één voorwaarde: dat die lijn die we in het Vlaams regeerakkoord hebben getrokken strak blijft en het voor de PS heel duidelijk is dat zij over de brug zullen moeten komen." Als de PS begrijpt dat "Vlaanderen niet zal toegeven", kan het wél lukken, denkt hij. "Maar dan moet je natuurlijk wel op één lijn gaan staan."