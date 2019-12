Jazzfestival Jazzenede stopt: "De kosten lopen te hoog op"

Liefhebbers van jazz kunnen deze zomer niet meer terecht op het muziekfestival Jazzenede in Assenede. De organisatie stopt er na negen edities mee. "We steken er telkens enorm veel energie in met zo'n 150 vrijwilligers. We merken dat het almaar moeilijker wordt om het financieel rond te krijgen. Daarom hebben we besloten om er nu mee op te houden. We gaan ons focussen op evenementen in onze muziekclub."

Geen festival meer, wel club

De organisatie ziet het niet meer zitten om een festival te organiseren, maar wil wel evenementen blijven organiseren in een nieuwe club. "We hebben sinds kort een pand dat we voor een aantal jaren kunnen huren. Daar gaan we vijf keer per maand optredens organiseren", verklaart Luk Coene. De nieuwe muziekzaal heet Club28.