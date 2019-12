Blijft Conner Rousseau SP.A-voorzitter én Vlaams Parlementslid ondanks cumulverbod? "Leden krijgen het laatste woord"

Nu Rousseau verkozen is tot partijvoorzitter, blijft hij toch nog zitten in het halfrond. Onder andere omdat de Vlaamse fractie vraagt dat Rousseau toch blijft zitten, zegt Rousseau in "De ochtend" op Radio 1. “Er komen heel wat mails binnen van leden die zouden willen dat er een voorzitter is zoals alle andere voorzitters, die in het parlement blijven”.

Rousseau verwijst daarbij naar het discours dat hij gebruikte om voorzitter te worden, dat hij meer inspraak wilde van de leden. “Dus denk ik dat het een goede zaak is dat de leden hierover het laatste woord krijgen. En ik zal doen wat de leden hierover beslissen.”

Als de voorzitter zelf niet het goede voorbeeld geeft, haal je dan het cumulverbod niet onderuit? Rousseau zegt dat hij zelf geen vragende partij is om in het parlement te blijven zitten .”Het is belangrijk dat de leden daarover het laatste woord krijgen, op 14 december, en ik zal mij houden aan wat de leden daar dan over zeggen.” Rousseau voegt eraan dat de afschaffing van het cumulverbod ook niet op tafel ligt en dat hij sowieso maar één loon zal aanvaarden.

Bekijk hier het volledige gesprek met Conner Rousseau in "De ochtend" op Radio 1: