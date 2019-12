Brons- en koperdiefstallen: hoeveel levert dat nu op?

Rood koper brengt meer op. Daarvoor krijg je gemiddeld 40 euro per tien kilogram. Op dat soort metaal hebben dieven het vaak gemunt in de buurt van treinsporen. Maar gestolen metalen verkopen, is in ons land niet zo evident.



"Wie hier een beeld verkoopt moet zich registreren met zijn of haar identiteitskaart. Zo kan de politie opsporen wie wat bij ons heeft geleverd." Daarom verkopen veel dieven hun gestolen metalen in het buitenland. Standbeelden worden vaak in stukken gesneden om ze onherkenbaar te maken. De kans is dus groot dat de Mariabeelden van de begraafplaats van Tienen al lang de grens over zijn.

Louche zaakjes

Koper is het populairste metaal bij metaaldieven. Denk maar aan het koppel dat onlangs maar liefst 560 kilo koperen regenpijpen van kerkengebouwen stal. Of de honderden meters koperkabel die gestolen werden waardoor hogesnelheidstreinen tussen Brussel en Duitsland vertragingen opliepen.

Vorige week heeft de politie van Brugge de diefstal van de bronzen beeldengroep die al veel jaren bij de fontein op 't Zand in Brugge onderzocht. De politie heeft ernstige aanwijzingen dat een Roemeense bende de bronzen beeldengroep heeft gestolen. Die bende is verantwoordelijk voor een hele reeks metaaldiefstallen in ons land.

Zelf herinnert Herman Van Camp zich ook een louche zaak. "Een man kwam bij ons een heleboel koperen kabels verkopen. We hebben die overgekocht en die koop ook geregistreerd. De volgende dag had die man opnieuw kabels bij en twee dagen later kwam hij opnieuw met een nieuwe lading. Hij zei dat hij veel werk had thuis en dat er nog veel kabels gingen komen. Achteraf bleek dat die koperen kabels kwamen van een firma uit de buurt waar hij in onderaanneming voor werkte. Hij had ze gestolen en wilde een extra centje bijverdienen", aldus Herman Van Camp.