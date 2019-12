Burgerpanel moet kloof tussen burger en bestuur in Mechelen verkleinen

In de tweede fase worden 5.000 Mechelaars aangeschreven en gevraagd of zij wensen deel te nemen aan het burgerpanel. De 5.000 aangeschrevenen worden representatief geselecteerd op basis van gender, beroep, leeftijd, wijk/dorp waar ze wonen. Uit de groep die wil deelnemen, worden vijftig mensen geloot. Zij gaan in de derde fase aan de slag met het thema. Gedurende twee dagen in april/mei zal het burgerplatform met experten praten over het thema en uiteindelijk een gefundeerd advies voorleggen aan de voorzitters van de raadscommissies en het collega van burgemeester en schepenen.

"De dialoog is belangrijk in deze proeftuin", zegt Princen. "Het is een manier om een thema op de agenda van de gemeenteraad te zetten en tevens een manier om commentaar te geven op de thema's die door de gemeenteraad worden behandeld. Indien de proeftuin succesvol geëvalueerd wordt, worden bijkomende thema's door het burgerpanel besproken."

Met dit burgerpanel wil Mechelen inzetten op participatief burgerschap. "De beslissingen die we nadien in de gemeenteraad nemen, zijn beter gedragen door het publiek en het zal de gemeenteraad een betere dynamiek geven", zegt Blavier.

Mechelen laat zich voor het burgerpanel inspireren op de Burgerraad in Oost-België. G1000-coördinator Yves Dejaeghere zorgt voor de begeleiding van het burgerpanel.